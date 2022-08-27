وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية

قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم مهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء، ويخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة والمعادي.

واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سُبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لجميع الأبطال.

ونقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن ما يقدموه من بطولات وتضحيات في التصدي لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسّد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلاً بعد جيل ومبعث فخر واعتزاز لكل المصريين.

وأكد أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهداً في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، وأن القوات المسلحة تواصل مهمتها في القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون من أجل تطهير أرض سيناء الحبيبة من خطر الإرهاب، معرباً عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء.

من جانبهم، قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.