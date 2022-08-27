منى عمر: اليابان ستمول أفريقيا بـ30 مليار دولار على مدار 3 سنوات

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن قمة «تكاد 8» ستشهد تمويلًا يصل لـ30 مليار دولار من اليابان لدول أفريقيا «الـ30 مليارًا لن تحصل عليها الدول دفعة واحدة، ولكن سيتم تقسيطها على مدار 3 سنوات، ولازم الدول الأفريقية يكون عندها برامج جاهزة إنها تطالب بيها اليابان لتمويلها».

عمر: مصر لديها العديد من البرامج المتميزة.. قدمتها للمجتمع الدولي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «DMC»، أن مصر لديها العديد من البرامج المتميزة التي قدمتها للمجتمع الدولي في مجالات كتغيير المناخ، كما يوجد عدد من المشروعات التي قدمتها مصر باسم القارة الأفريقية، وجميعها مشروعات كبيرة.

عمر: المشروعات المصرية طموحة وتساعد القارة الإفريقية

واستطردت: «المشروعات المصرية الطموحة الكبيرة ممكن اليابان تدخل فيها وتساعد القارة الإفريقية في مجال التنمية أو التنمية المستدامة، وهما أحد الأهداف اليابانية المعلنة، والاستثمار في القارة الإفريقية ده هدف كل الدول الكبرى، بعيدا عن اعتقادنا أنه من منطلق أنها مجرد مساعدات للقارة الإفريقية، لكنه سيحقق مكاسب لكل القوى المستثمرة نفسها».

وأوضحت أن القارة الإفريقية من أغنى القارات لأنها ما زالت زاخرة بالموارد الطبيعية التي لم تستثمر بعد، ولكن القارات الأخرى أنهكت مواردها كافة، فضلًا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم خلال الوقت الحالي.