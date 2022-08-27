رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الحوار الوطني حدث تاريخي لا يتكرر كثيرا

أشاد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إذ ذكر أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني كانت صائبة للغاية، بعد أن أتم الدورة الاقتصادية الأولى التي أنجزها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الدورة الاقتصادية مدتها تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات وهذا ما يغفله عامة الشعب المصري.

فؤاد: السيسي عمل على استعادة الوطن وبنائه

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي يُذاع على شاشة «extra news»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتم مهمة عصيبة للغاية في حكم مصر، في ظروف قاسية كانت تمر بها البلاد، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسية عمل من أجل استعادة الوطن، ثم بعد ذلك بناء الوطن وظل يعمل طوال هذه المدة منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيدًا بجلسات الحوار الوطني والجلسات المتعاقبة بعد تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

الجمهورية الجديدة تحتاج إلى الحوار مع الأحزاب

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحوار الوطني سيؤدي إلى وضع أسس للجمهورية الجديدة، وهذا في حد ذاته أمر تاريخي لا يتكرر كثيرا، إذ أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى الحوار مع الأحزاب لأنها جزء من الدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس أمناء الحوار الوطني، به كوكبة محترمة من العلماء والسياسيين والوطنيين المخلصين، كما أن الجميع يتابع ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات وفق خطته الطموحة حتى تصير مصر «قد الدنيا».