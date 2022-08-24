مجلس أمناء الحوار الوطني يختار مقرري اللجان 5 سبتمبر

قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار، قرر عقد اجتماعه الخامس، الاثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

الحوار الوطني

بحسب بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني قبل قليل، أوضح ضياء رشوان، أنه من المقرر في هذه الجلسة، التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا، إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

تشكيل لجان الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد أربع جلسات سابقة، وأصدر لائحته التنفيذية، ومدونة سلوك للأعضاء، وانتهى من تشكيل اللجان الثلاث، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية.