الحوار الوطني ينعش الحياة السياسية.. خطوة مهمة في طريق الجمهورية الجديدة

أحدثت جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني حراكا مجتمعيا كبيرا، وكذلك نشاطا داخل الحياة السياسية والحزبية بصفة خاصة، وقد انتهى مجلس الأمناء من تحديد قضايا كل من المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تضمنت قضايا المحور السياسي إنشاء 3 لجان فرعية وهي: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».

وتوصل مجلس أمناء الحوار الوطني إلى عدة قضايا رئيسية تخص المحور المجتمعي وهي التعليم، والصحة والسكان، والأسرة، والتماسك المجتمعي، والثقافة، والهوية الوطنية، وتم إنشاء خمس لجان فرعية.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات طويلة إلى تحديد القضايا التي تتعلق بالمحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

الحوار الوطنى

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحوار بصفة عامة هو الوسيلة التي يتم اللجوء إليها للوصول إلى حلول سلمية للمشكلات والتعرف على أفضل الآراء لمواجهة التحديات، أما الحوار الوطني فيستهدف معرفة الآراء المختلفة، والتعرف على وجهات النظر المتعددة، ويشارك في الحوار قوى وأطراف سياسية، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في المجالات المختلفة.

توقيت الحوار الوطني

وأضاف «بدر الدين» أن توقيت الحوار الوطني له أهمية كبيرة، خاصة أننا نواجه تحديات سواء داخل مصر وفي جميع أنحاء العالم، فهناك تحديات جديدة فرضت نفسها على العالم بأكمله، سواء كانت هذه التحديات اقتصادية أو سياسية نتيجة التعديات التي تحدث بالنظام الدولي مثل أزمة وباء كورونا والحرب الأوكرانية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الحكمة من الحوار الوطني هي تبادل الآراء ومعرفة أفضل الحلول للمشكلات، ومعرفة أفضل السياسات والإستراتيجيات التي يمكن اتباعها في الفترة المقبلة لتقليل الآثار السلبية للأزمات التي يعاني منها العالم.

الهدف من تشكيل لجان الحوار الوطني

وأشار، إلى أن الهدف من الحوار الوطني مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت تحديات سياسية واقتصادية، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل ما لدى المجموعة المشاركة في الحوار الوطني من أفكار وآراء واجتهادات مثل قضية تدعيم الأحزاب والمؤسسات السياسية، وما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة للأحزاب والإصلاح السياسي.

ويرى الدكتور إكرام بدر الدين، أن الحوار يستهدف الوصول إلى أفضل الأفكار لدى المتحاورين وتحقيق المصلحة العامة للوطن، متابعا: «نأمل الاستفادة من جميع الأطراف والقوى المشاركة في الحوار الوطني من خلال الإدلاء بالآراء؛ وتقديم الأفكار، والحوار متاح للجميع».

خليل: الحوار خطوة لاستكمال بناء مصر

من جانبه قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني خطوة لاستكمال بناء مصر بعدما جرى تثبيت أركان الدولة وأصبحت مستقرة أمنيا، مضيفا أن الحوار يزيد أهميته بالخروج بنتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح خليل، أن الحزب سيطرح رؤيته في كل قضايا الوطن، فلابد من معالجة المرض الحقيقي، من الثقافة السياسية الحزبية التي يجب توافرها في المواطن المصري، مطالبا الجميع بتقديم حلول إيجابية وفعالة بهدف بناء الوطن، والحرص على انجاحه لمصلحة الجميع.