حبس أمين عهدة بإحدى الشركات بتهمة اختلاس الأموال في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس أمين عهدة بإحدى شركات الأغذية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة اختلاس مبالغ مالية من عهدته بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة.. بدأت ببلاغ

تفاصيل الواقعة تعود حينما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي إحدى الشركات للصناعات الغذائية، باختلاس أحد موظفي الشركة مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط أمين العهدة بالشركة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك بتهمة استغلال طبيعة عمله باعتباره المنوط به استلام البضائع المختلفة وبيعها وتوريد قيمتها بخزينة الشركة، إلا أنه اختلس بضائع من عهدته.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة المذكورة، كما أنه أمكن التحصيل على كل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه قال المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اختلاس الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا وجدت حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وذلك طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات.

وتابع «ثابت»، أن إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد، إذا فالعقوبة المتوقعة في هذه الجريمة لقيام أمين العهدة باختلاس الأموال هي السجن المؤبد.