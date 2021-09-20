ضبط أمين عهدة استولى على سلع تموينية بـ99 ألف جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئولى إحدى الشركات، بقيام مدير وأمين عهدة بأحد المعارض التابعة للشركة، باختلاس بضائع عهدته دون وجه حق.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بالشركة المبلغة، كونه المنوط به استلام سلع الشركة التموينية المختلفة؛ لصرفها لمستحقي الدعم من حاملي البطاقات التموينية، باختلاس سلع عهدته بإجمالي مبلغ «99,5 ألف جنيه» دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.