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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

كتب:

محمود البدوي
07:59 م | السبت 27 أغسطس 2022
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدًا الصادر الأحد 28 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

إذ تقرأ في الصفحة الأولى:

- السيسي يوجه بالتعرف على متطلبات وآراء المواطنين في مشروع مجمعات الأسواق

- الأمم المتحدة : «حياة كريمة» مشروع شديد الأهمية

- «الاتصالات»: تدريب 225 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه على الخدمات الرقمية

- «الري والبيئة» تبحثان الاستعدادات لـ «قمة المناخ»

- «الداخلية» تدعو «براعم شباب الخير» ليوم ترفيهي

 

وتقرأ في الصفحة الثانية

- «حياة كريمة».. قوافل للكشف والعلاج بالمجان في 11 محافظة

- «الإسكان»: 7 قرارات ضد مخالفات البناء في المدن الجديدة

- «الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ 204 آلاف بـ «الجلاء التعليمي»

- «صناع الخير» تعيد إعمار 127 منزلًا بـ 7 قرى في الفيوم

- وزير التجارة: «العاصمة الإدارية» نقلة حضارية كبرى

- تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

- «التضامن»: فصول لمحو أمية المتعافين من الإدمان

- «إبراهيم» أول كفيف يخوض منافسات «الباراترايثلون»

بينما تقرأ في الصفحة الثالثة:-

- وزير التعليم: تكليفات رئاسية برعاية الموهوبين

- «التنسيق»: الأربعاء آخر موعد لتحويلات «تقليل الاغتراب»

- وزير الدفاع يزور مصابي العمليات في سيناء

- «هرقل 2» : مصر و 4 دول تتدرب على تطهير «بؤرة إرهابية»

-  مصر من أوائل الدول التي تعمل على «تخضير ميزانيتها»

- القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات «المحامين»

- «محمد» بعد معاش «تكافل وكرامة»: «حسيت بالأمان»

- باكستان: مقتل 1000 وتشرد الآلاف جراء الفيضانات

وفي الصفحة الرابعة تقرأ :-

- ملف خاص عن وزارة الأوقاف تحت عنوان «الأوقاف» 9 سنوات من المعارك لـ «الدين والوطن»

- «السيطرة على المنابر» .. معركة نزع فيها الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية

- «الدعوة في الخارج» .. التدريب والإيفاد سلاح نشر صحيح الدين حول العالم

- «الخطبة الموحدة».. التزام بالضوابط الشرعية ووقف التوظيف السياسي للخطب

- «عمارة بيوت الله» .. ترميم وصيانة 9100 مسجد بـ 9 مليارات جنيه وافتتاح 2618 خلال عامين

 

وفي الصفحة الخامسة، تقرأ:-

- «مدبولي» في «القمة اليابانية – الإفريقية»: إعادة الإعمار أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نجيب محفوظ السيناريست»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»

- «حياة كريمة» .. المبادرة تعيد إعمار المنازل وتوفر مصادر دخل للفقراء .. ومواطنون: «أنقذتنا من العشش»

وفي الصفحة السادسة، تقرأ :-

- مقال للكاتب أحمد رفعت تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة .. صناع النسيج (1)»

- مقال للكاتبة سحر الجعارة تحت عنوان «أعملوا عقولكم أيها البشر»

- مقال للكاتبة أميرة خواسك تحت عنوان «أزمة الصرف الصحي بين إنجلترا وفرنسا»

- مقال للكاتبة لينا مظلوم تحت عنوان «لقاء العلمين .. التنسيق السياسي وربط الاقتصادات العربية»

- مقال للكاتبة جيهان فوزي تحت عنوان «صفحة المنسق ..واستراتيجية التزييف»

- مقال للكاتب مجدي علام تحت عنوان «الأرض أقصر بيوم وأكبر سرعة»

وفي الصفحة السابعة تقرأ :-

- كريم حافظ أولى صفقات بيراميدز

- الأهلي يبلغ «سواريش» بالرحيل ويبدأ المفاوضات مع «كيروش»

- الزمالك يعلن عن 3 صفقات جديد خلال 10 أيام

- «فيتوريا» يحدد يومي 23 و27 لوديتي المنتخب في سبتمبر

- مواجهات قوية في دوريات إسبانيا وفرنسا اليوم.. وظهور أول لـ «كوندي» مع برشلونة

وفي الصفحة الثامنة والأخيرة، ستقرأ :-

- فن المناصرة .. «عين الزبون على الجاهز»: بطلوا تصنيع وحولوا المنطقة لمعارض

- مدرس يوزع «تيشيرتات» الزمالك على طلابه «2 دوري ورا بعض»

- تورتة حسب الوظيفة .. «مروة» تبدع في عمل الكيك بمجسمات مختلفة

- 50 سيدة سيناوية يشاركن في مشروع «الفستان الأحمر»: تطريز متفرد .. وخلصوه في 90 يوم 

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غدا على صفحات «الوطن».. ملف خاص بعنوان «مصر بتحمي ولادها»: خطة إنقاذ شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

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بقلم محمود البدوي