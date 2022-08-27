اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب
كتب:
محمود البدوي
07:59 م | السبت 27 أغسطس 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدًا الصادر الأحد 28 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
إذ تقرأ في الصفحة الأولى:
- السيسي يوجه بالتعرف على متطلبات وآراء المواطنين في مشروع مجمعات الأسواق
- الأمم المتحدة : «حياة كريمة» مشروع شديد الأهمية
- «الاتصالات»: تدريب 225 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه على الخدمات الرقمية
- «الري والبيئة» تبحثان الاستعدادات لـ «قمة المناخ»
- «الداخلية» تدعو «براعم شباب الخير» ليوم ترفيهي
وتقرأ في الصفحة الثانية
- «حياة كريمة».. قوافل للكشف والعلاج بالمجان في 11 محافظة
- «الإسكان»: 7 قرارات ضد مخالفات البناء في المدن الجديدة
- «الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ 204 آلاف بـ «الجلاء التعليمي»
- «صناع الخير» تعيد إعمار 127 منزلًا بـ 7 قرى في الفيوم
- وزير التجارة: «العاصمة الإدارية» نقلة حضارية كبرى
- تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة
- «التضامن»: فصول لمحو أمية المتعافين من الإدمان
- «إبراهيم» أول كفيف يخوض منافسات «الباراترايثلون»
بينما تقرأ في الصفحة الثالثة:-
- وزير التعليم: تكليفات رئاسية برعاية الموهوبين
- «التنسيق»: الأربعاء آخر موعد لتحويلات «تقليل الاغتراب»
- وزير الدفاع يزور مصابي العمليات في سيناء
- «هرقل 2» : مصر و 4 دول تتدرب على تطهير «بؤرة إرهابية»
- مصر من أوائل الدول التي تعمل على «تخضير ميزانيتها»
- القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات «المحامين»
- «محمد» بعد معاش «تكافل وكرامة»: «حسيت بالأمان»
- باكستان: مقتل 1000 وتشرد الآلاف جراء الفيضانات
وفي الصفحة الرابعة تقرأ :-
- ملف خاص عن وزارة الأوقاف تحت عنوان «الأوقاف» 9 سنوات من المعارك لـ «الدين والوطن»
- «السيطرة على المنابر» .. معركة نزع فيها الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية
- «الدعوة في الخارج» .. التدريب والإيفاد سلاح نشر صحيح الدين حول العالم
- «الخطبة الموحدة».. التزام بالضوابط الشرعية ووقف التوظيف السياسي للخطب
- «عمارة بيوت الله» .. ترميم وصيانة 9100 مسجد بـ 9 مليارات جنيه وافتتاح 2618 خلال عامين
وفي الصفحة الخامسة، تقرأ:-
- «مدبولي» في «القمة اليابانية – الإفريقية»: إعادة الإعمار أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نجيب محفوظ السيناريست»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»
- «حياة كريمة» .. المبادرة تعيد إعمار المنازل وتوفر مصادر دخل للفقراء .. ومواطنون: «أنقذتنا من العشش»
وفي الصفحة السادسة، تقرأ :-
- مقال للكاتب أحمد رفعت تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة .. صناع النسيج (1)»
- مقال للكاتبة سحر الجعارة تحت عنوان «أعملوا عقولكم أيها البشر»
- مقال للكاتبة أميرة خواسك تحت عنوان «أزمة الصرف الصحي بين إنجلترا وفرنسا»
- مقال للكاتبة لينا مظلوم تحت عنوان «لقاء العلمين .. التنسيق السياسي وربط الاقتصادات العربية»
- مقال للكاتبة جيهان فوزي تحت عنوان «صفحة المنسق ..واستراتيجية التزييف»
- مقال للكاتب مجدي علام تحت عنوان «الأرض أقصر بيوم وأكبر سرعة»
وفي الصفحة السابعة تقرأ :-
- كريم حافظ أولى صفقات بيراميدز
- الأهلي يبلغ «سواريش» بالرحيل ويبدأ المفاوضات مع «كيروش»
- الزمالك يعلن عن 3 صفقات جديد خلال 10 أيام
- «فيتوريا» يحدد يومي 23 و27 لوديتي المنتخب في سبتمبر
- مواجهات قوية في دوريات إسبانيا وفرنسا اليوم.. وظهور أول لـ «كوندي» مع برشلونة
وفي الصفحة الثامنة والأخيرة، ستقرأ :-
- فن المناصرة .. «عين الزبون على الجاهز»: بطلوا تصنيع وحولوا المنطقة لمعارض
- مدرس يوزع «تيشيرتات» الزمالك على طلابه «2 دوري ورا بعض»
- تورتة حسب الوظيفة .. «مروة» تبدع في عمل الكيك بمجسمات مختلفة
- 50 سيدة سيناوية يشاركن في مشروع «الفستان الأحمر»: تطريز متفرد .. وخلصوه في 90 يوم