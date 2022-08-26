نوال الزغبي لـ«الوطن»: أحببت موسيقى المهرجانات وأعجبتني «سكر محلي»

قالت الفنانة نوال الزغبي، إنها أعجبت بعدد من أغنيات المهرجانات، التي كانت استمعت لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجميع تذوق كل أشكال الفنون.

نوال الزغبي أحيت حفلا في محكى القلعة

نوال قالت في تصريحات لـ«الوطن»: «استمعت بالطبع لأغنيات بموسيقى المهرجانات، وأعجبت بعدد منها، وأتذكر أغنية سكر محلي التى حققت نجاحا كبيرا، علينا جميعا أن نستمع إلى كل أنواع الموسيقى وأشكالها، ونتقبلها».

يذكر أن نوال الزغبي، كانت أحيت حفلا على مسرح المحكى، وقابل الحشد الجماهيري الضخم، النجمة اللبنانية بترحاب وحفاوة بالغة، وبإطلالة براقة، جددت عشقها لمصر وشعبها، معلنة سعادتها وفخرها بالمشاركة فى الفعاليات لأول مرة.

وتغنت نوال، بكوكبة من أعمالها واسعة الانتشار، كان منها «بلبقلك، ما اندم عليك، ناسينى ليه، على دا العونة، الليالى رجعتنى، مين حبيبى انا، الناس العزاز، عنيك كدابين، اللى اتمنيته»، وغيرها، كما استضاف كورال روح الشرق ليصاحبها في أداء الحفلة.

نوال الزغبي تريند مصر بسبب القلعة

كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جاء اسمها ضمن الاكثر تداولا، إذ جاءت في تريند رقم 3 على موقع «تويتر»، بالتزامن مع إحيائها حفلا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المذاع حصريًا على شبكة تلفزيون الحياة.

نوال الزغبي، كانت طرحت مؤخرا اغنيتها الجديدة «حفلة» التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ وصل عدد مستمعيها الى 11 ملايين مشاهد عبر يوتيوب، كما أنها تستعد لطرح أغنية مصرية جديدة خلال الأيام المقبلة، لكنها فضلت عدم الإفصاح عنها.