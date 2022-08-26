غدا على صفحات «الوطن».. ملف خاص بعنوان «مصر بتحمي ولادها»: خطة إنقاذ شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
كتب:
الوطن
08:30 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
ملف خاص في عدد «الوطن» 27/ 8/ 2022
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدا، الصادر يوم السبت 27 أغسطس، ملفا خاصا على مساحة 4 صفحات بعنوان «مصر بتحمي ولادها».
يبدأ ملف «الوطن» في الصفحة الخامسة ويضم
- برامج الحكومة.. دعم وتمويل وتمكين.
تقرأ في الصفحة السادسة.. ملف «مصر بتحمي ولادها»
- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنية لدعم المواطنين.. والحزمة ستمتد إلى 6 أشهر كمساعدات استثنائية.
- خبراء: الدولة خففت آثار الأزمات الدولية على البسطاء بقرارت ضاعفت الناتج القومي.
- «أحمد» قهر البطالة بمشروع «وظيفتك جنب بيتك».
- «أماني» استعانت بقرض «مستورة» في صناعة الحلويات: ربيت أولادي.
وتقرأ في الصفحة السابعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- مساندة محدودي الدخل: تثبت سعر الرغيف بـ5 قروش وإضافة ربة الأسرة غير المستفيدة إلى بطاقة زوجها.
- س و ج مل ما تريد معرفته على بطاقات التموين.
- قواعد بيانات متكاملة من «الرقابة الإدارية» لحصر الفئات الأكثر احتياجا.
- معاون وزير التموين: 3.833 مليار جنية تكلفة ضخ سلعي يزيد على الاعتيادي بـ30% لسد الاحتياجات.
- «حميدة وسعيدة» استفادتا من برامج الحماية في سيناء.
- «برج الحمام».. حوّل أما معيلة إلى سيدة منتجة تنفق على أبنائها.
وتقرأ في الصفحة الثامنة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- «حياة كريمة» مبادرة رئاسية لتغير واقع 55 مليون مصري.
- «سكن كريم»: مساكن آدمية للأكثر فقرا وفرص عمل للعاطلين.
- أمين سر التحالف الوطني: قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا بالتعاون مع «حياة كريمة».
- صانعة الخوص: «تحيا مصر» أعاد بناء منزلي المتهالك.
- منزل جديد ومعاش شهري للعجوز «باتعة» في البحيرة.
وتقرأ في الصفحة التاسعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- الموظفون وأصحاب المعاشات وذوو الهمم والمرأة أولوية الجمهورية الجديدة.
- «العمال»: الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن.
- باحث اقتصادي: الحكومة تسعي لتخفيف الضغوط عن المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار السلع عالميا.
- «صفاء»: مشروع «محل البقالة» أنقذ أسرتي من الفقر.
- «جاموسة عشار» وش الخير على «عبير» وأولادها في المنيا.