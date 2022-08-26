غدا على صفحات «الوطن».. ملف خاص بعنوان «مصر بتحمي ولادها»: خطة إنقاذ شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدا، الصادر يوم السبت 27 أغسطس، ملفا خاصا على مساحة 4 صفحات بعنوان «مصر بتحمي ولادها».

يبدأ ملف «الوطن» في الصفحة الخامسة ويضم

- برامج الحكومة.. دعم وتمويل وتمكين.

تقرأ في الصفحة السادسة.. ملف «مصر بتحمي ولادها»

- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنية لدعم المواطنين.. والحزمة ستمتد إلى 6 أشهر كمساعدات استثنائية.

- خبراء: الدولة خففت آثار الأزمات الدولية على البسطاء بقرارت ضاعفت الناتج القومي.

- «أحمد» قهر البطالة بمشروع «وظيفتك جنب بيتك».

- «أماني» استعانت بقرض «مستورة» في صناعة الحلويات: ربيت أولادي.

وتقرأ في الصفحة السابعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- مساندة محدودي الدخل: تثبت سعر الرغيف بـ5 قروش وإضافة ربة الأسرة غير المستفيدة إلى بطاقة زوجها.

- س و ج مل ما تريد معرفته على بطاقات التموين.

- قواعد بيانات متكاملة من «الرقابة الإدارية» لحصر الفئات الأكثر احتياجا.

- معاون وزير التموين: 3.833 مليار جنية تكلفة ضخ سلعي يزيد على الاعتيادي بـ30% لسد الاحتياجات.

- «حميدة وسعيدة» استفادتا من برامج الحماية في سيناء.

- «برج الحمام».. حوّل أما معيلة إلى سيدة منتجة تنفق على أبنائها.

وتقرأ في الصفحة الثامنة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- «حياة كريمة» مبادرة رئاسية لتغير واقع 55 مليون مصري.

- «سكن كريم»: مساكن آدمية للأكثر فقرا وفرص عمل للعاطلين.

- أمين سر التحالف الوطني: قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا بالتعاون مع «حياة كريمة».

- صانعة الخوص: «تحيا مصر» أعاد بناء منزلي المتهالك.

- منزل جديد ومعاش شهري للعجوز «باتعة» في البحيرة.

وتقرأ في الصفحة التاسعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- الموظفون وأصحاب المعاشات وذوو الهمم والمرأة أولوية الجمهورية الجديدة.

- «العمال»: الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن.

- باحث اقتصادي: الحكومة تسعي لتخفيف الضغوط عن المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار السلع عالميا.

- «صفاء»: مشروع «محل البقالة» أنقذ أسرتي من الفقر.

- «جاموسة عشار» وش الخير على «عبير» وأولادها في المنيا.