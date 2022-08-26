اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب
كتب:
الوطن
08:00 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
عدد 27/ 8/ 2022
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدًا الصادر السبت 27 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، إذ تقرأ في الصفحة الأولى:
- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنيه لدعم المواطنين.. والمساعدات ستمتد إلى 6 أشهر.
- زيادة معاشات «الضمان وتكافل» إلى 22 مليار جنيه ودعم التأمين الصحي لـ 864 مليونا.. و36 مليون مواطن يحصلون على منح التموين.
- «سكن كريم»: مساكن آدمية وفرص عمل للعاطلين.. و«أنس»: المرحلة الثانية تستهدف إنشاء 123 ألف وحدة.
- تعاون بين وزارة الثقافة و«المتحدة للخدمات الإعلامية» لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.
- حياة كريمة تغير واقع 55 مليون مصري.
- إعادة إعمار 77 ألف منزل ضمن المبادرة.
وتقرأ في الصفحة الثانية:
- «الأوقاف»: توزيع صكوك الأضاحي والإطعام على 100 ألف أسرة شهريا.
- وزير الري: تنفيذ 38.5% من أعمال نقل مياه الصرف الزراعي بمناطق غرب الدلتا.
- «الإسكان»: 2040 وحدة بـ«سكن لكل المصريين» في «6 أكتوبر».
- تطوير مصر للسياحة وإطلاق «طوف وشوف».
- الحكومة تنفي نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- وزير النقل يوجه بالانتهاء من مشروع «القطار السريع».
- بدء استخدام «الروبوت» الجراحي في «قصر العيني».
- «محمود» مصاب بـ«ضمور العضلات»: حقنة علاجه بـ2 مليون دولار.
وتقرأ في الصفحة الثالثة:
- محادثات بين مصر والدنمارك حول طرق نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ.
- انطلاق تحويلات «تقليل الاغتراب» لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
- «التنمية المحلية والخدمات الوطنية» يبحثان المشروعات التنموية الجارية في المحافظات.
- وزير الاتصالات في ليتوانيا: نملك فرصا واعدة للاستثمار.
- بدء تلقي طلبات المصدرين للاستفادة من «السداد النقدي».
- الزمالك يضم ثالث صفقات الموسم.. والأهلي يواجه الطلائع في الجولة 33 بالدوري.
- مؤسسات خيرية تحذر من آثار كارثية على فقراء بريطانيا بسبب أسعار الطاقة.
وتقرأ في الصفحة الرابعة:
- «صناعة الوعي» في قري المبادرة: بناء الإنسان يبدأ من هنا.
- المستقبل المشرقة للطاقة الشمسية في مصر.
- مقال للدكتور محمود خليل عنوانه: أولاد «فرغلي».
- مقال للدكتور خالد منتصر بعنوان: ثلاثي الرعب الفيروسي.
وتنشر «الوطن» في الصفحة الخامسة ملفًا على مساحة 4 صفحات تحت عنوان: «مصر بتحمي ولادها»
- برامج الحكومة.. دعم وتمويل وتمكين
وتقرأ في الصفحة السادسة.. ملف «مصر بتحمي ولادها»
- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنية لدعم المواطنين.. والحزمة ستمتد إلى 6 أشهر كمساعدات استثنائية.
- خبراء: الدولة خففت آثار الأزمات الدولية على البسطاء بقرارت ضاعفت الناتج القومي.
- «أحمد» قهر البطالة بمشروع «وظيفتك جنب بيتك».
- «أماني» استعانت بقرض «مستورة» في صناعة الحلويات: ربيت أولادي.
وتقرأ في الصفحة السابعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- مساندة محدودي الدخل: تثبت سعر الرغيف بـ5 قروش وإضافة ربة الأسرة غير المستفيدة إلى بطاقة زوجها.
- س و ج مل ما تريد معرفته على بطاقات التموين.
- قواعد بيانات متكاملة من «الرقابة الإدارية» لحصر الفئات الأكثر احتياجا.
- معاون وزير التموين: 3.833 مليار جنية تكلفة ضخ سلعي يزيد على الاعتيادي بـ30% لسد الاحتياجات.
- «حميدة وسعيدة» استفادتا من برامج الحماية في سيناء.
- «برج الحمام».. حوّل أما معيلة إلى سيدة منتجة تنفق على أبنائها.
وتقرأ في الصفحة الثامنة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- «حياة كريمة» مبادرة رئاسية لتغير واقع 55 مليون مصري.
- «سكن كريم»: مساكن آدمية للأكثر فقرا وفرص عمل للعاطلين.
- أمين سر التحالف الوطني: قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا بالتعاون مع «حياة كريمة».
- صانعة الخوص: «تحيا مصر» أعاد بناء منزلي المتهالك.
- منزل جديد ومعاش شهري للعجوز «باتعة» في البحيرة.
وتقرأ في الصفحة التاسعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها
- الموظفون وأصحاب المعاشات وذوو الهمم والمرأة أولوية الجمهورية الجديدة.
- «العمال»: الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن.
- باحث اقتصادي: الحكومة تسعي لتخفيف الضغوط عن المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار السلع عالميا.
- «صفاء»: مشروع «محل البقالة» أنقذ أسرتي من الفقر.
- «جاموسة عشار» وش الخير على «عبير» وأولادها في المنيا.
وفي الصفحة الأخيرة
- «حدوتة مصرية» في متحف الفنون الشعبية.
- صورتك مع أحبابك الراحلين.. هدية من 3 بنات بـ«الفوتو شوب».
- جلسات تصوير بالمانجو على شواطئ الغردقة.
- حب «سلوى ويوسف» يتحدى الشلل: 16 سنة سعادة.