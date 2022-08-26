اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، غدًا الصادر السبت 27 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، إذ تقرأ في الصفحة الأولى:

- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنيه لدعم المواطنين.. والمساعدات ستمتد إلى 6 أشهر.

- زيادة معاشات «الضمان وتكافل» إلى 22 مليار جنيه ودعم التأمين الصحي لـ 864 مليونا.. و36 مليون مواطن يحصلون على منح التموين.

- «سكن كريم»: مساكن آدمية وفرص عمل للعاطلين.. و«أنس»: المرحلة الثانية تستهدف إنشاء 123 ألف وحدة.

- تعاون بين وزارة الثقافة و«المتحدة للخدمات الإعلامية» لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.

- حياة كريمة تغير واقع 55 مليون مصري.

- إعادة إعمار 77 ألف منزل ضمن المبادرة.

وتقرأ في الصفحة الثانية:

- «الأوقاف»: توزيع صكوك الأضاحي والإطعام على 100 ألف أسرة شهريا.

- وزير الري: تنفيذ 38.5% من أعمال نقل مياه الصرف الزراعي بمناطق غرب الدلتا.

- «الإسكان»: 2040 وحدة بـ«سكن لكل المصريين» في «6 أكتوبر».

- تطوير مصر للسياحة وإطلاق «طوف وشوف».

- الحكومة تنفي نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

- وزير النقل يوجه بالانتهاء من مشروع «القطار السريع».

- بدء استخدام «الروبوت» الجراحي في «قصر العيني».

- «محمود» مصاب بـ«ضمور العضلات»: حقنة علاجه بـ2 مليون دولار.

وتقرأ في الصفحة الثالثة:

- محادثات بين مصر والدنمارك حول طرق نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ.

- انطلاق تحويلات «تقليل الاغتراب» لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

- «التنمية المحلية والخدمات الوطنية» يبحثان المشروعات التنموية الجارية في المحافظات.

- وزير الاتصالات في ليتوانيا: نملك فرصا واعدة للاستثمار.

- بدء تلقي طلبات المصدرين للاستفادة من «السداد النقدي».

- الزمالك يضم ثالث صفقات الموسم.. والأهلي يواجه الطلائع في الجولة 33 بالدوري.

- مؤسسات خيرية تحذر من آثار كارثية على فقراء بريطانيا بسبب أسعار الطاقة.

وتقرأ في الصفحة الرابعة:

- «صناعة الوعي» في قري المبادرة: بناء الإنسان يبدأ من هنا.

- المستقبل المشرقة للطاقة الشمسية في مصر.

- مقال للدكتور محمود خليل عنوانه: أولاد «فرغلي».

- مقال للدكتور خالد منتصر بعنوان: ثلاثي الرعب الفيروسي.

وتنشر «الوطن» في الصفحة الخامسة ملفًا على مساحة 4 صفحات تحت عنوان: «مصر بتحمي ولادها»

- برامج الحكومة.. دعم وتمويل وتمكين

وتقرأ في الصفحة السادسة.. ملف «مصر بتحمي ولادها»

- الحكومة تواجه التضخم العالمي بموازنة «الحماية الاجتماعية»: 6 مليارات جنية لدعم المواطنين.. والحزمة ستمتد إلى 6 أشهر كمساعدات استثنائية.

- خبراء: الدولة خففت آثار الأزمات الدولية على البسطاء بقرارت ضاعفت الناتج القومي.

- «أحمد» قهر البطالة بمشروع «وظيفتك جنب بيتك».

- «أماني» استعانت بقرض «مستورة» في صناعة الحلويات: ربيت أولادي.

وتقرأ في الصفحة السابعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- مساندة محدودي الدخل: تثبت سعر الرغيف بـ5 قروش وإضافة ربة الأسرة غير المستفيدة إلى بطاقة زوجها.

- س و ج مل ما تريد معرفته على بطاقات التموين.

- قواعد بيانات متكاملة من «الرقابة الإدارية» لحصر الفئات الأكثر احتياجا.

- معاون وزير التموين: 3.833 مليار جنية تكلفة ضخ سلعي يزيد على الاعتيادي بـ30% لسد الاحتياجات.

- «حميدة وسعيدة» استفادتا من برامج الحماية في سيناء.

- «برج الحمام».. حوّل أما معيلة إلى سيدة منتجة تنفق على أبنائها.

وتقرأ في الصفحة الثامنة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- «حياة كريمة» مبادرة رئاسية لتغير واقع 55 مليون مصري.

- «سكن كريم»: مساكن آدمية للأكثر فقرا وفرص عمل للعاطلين.

- أمين سر التحالف الوطني: قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا بالتعاون مع «حياة كريمة».

- صانعة الخوص: «تحيا مصر» أعاد بناء منزلي المتهالك.

- منزل جديد ومعاش شهري للعجوز «باتعة» في البحيرة.

وتقرأ في الصفحة التاسعة: ملف.. مصر بتحمي ولادها

- الموظفون وأصحاب المعاشات وذوو الهمم والمرأة أولوية الجمهورية الجديدة.

- «العمال»: الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن.

- باحث اقتصادي: الحكومة تسعي لتخفيف الضغوط عن المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار السلع عالميا.

- «صفاء»: مشروع «محل البقالة» أنقذ أسرتي من الفقر.

- «جاموسة عشار» وش الخير على «عبير» وأولادها في المنيا.

وفي الصفحة الأخيرة

- «حدوتة مصرية» في متحف الفنون الشعبية.

- صورتك مع أحبابك الراحلين.. هدية من 3 بنات بـ«الفوتو شوب».

- جلسات تصوير بالمانجو على شواطئ الغردقة.

- حب «سلوى ويوسف» يتحدى الشلل: 16 سنة سعادة.