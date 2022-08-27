11 معلومة عن الروبوت الجراحي بقصر العيني.. يكبر الجرح 5 أضعاف ويظهره «3D»

تستعد مستشفيات قصر العيني لاستخدام الروبوت في العمليات الجراحية لأول مرة وذلك بوحدة علاج القصور الكلوي بقصر العيني والذي تصل قيمته لـ45 مليون جنيه.

الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني كشف تفاصيل استخدام الروبوت الجراحي وذلك خلال تصريحات مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز المعلومات التي ذكرها المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني عن الروبوت الجراحي، نرصدها لكم كما يلي:

معلومات عن الربوت الجراحي

1- يعتبر استخدام الجهاز أحد محاور التطوير ويعتبر ضمن سياسة التحول لجامعات الجيل الرابع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب.

2- يمكن استخدامه في العمليات الجراحية الصعبة.

3- يمكن استخدامه في عمليات الأورام التي تعتبر من أصعب العمليات.

4- أصبحت العمليات الصعبة عمليات سهلة بفضل استخدام الروبوت.

5- الروبوت يستخدمه الجراح أثناء اجراء الجراحة ويظهر مهارات الجراح بشكل أكبر.

6- يكبر الجرح 5 أضعاف ويحول الصورة لتقنية ثلاثي الأبعاد «3D».

7- الروبوت لديه اضاءة ويمكن الجراح من رؤية أشياء لم يكن يراها بالمشرط الجراحي العادي.

8- الروبوت لن يلغي وجود الجراح لأن الجراح هو الذي سيقوم بعمل الجراحة باستخدام الروبوت وليس الربوت وحده الذي يجري الجراحة.

9- يعتبر استخدام الروبوت تقنية متقدمة عن استخدام المناظير.

10- يساعد استخدام الروبوت على عدم شعور المريض بألم ويسرع من خروجه من المستشفى.

11- يساعد استخدام الروبوت على عدم فقدان الدم أثناء الجراحات خاصة جراحات الأورام.