«روبوت» يشارك في مهرجان العلمين للهجن: صاحبه يحركه أثناء السباق

قال الدكتور حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن انطلاق مهرجان العلمين للهجن الثاني شمل حضور 12 محافظة أهمها مطروح والسويس وشمال سيناء، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يعد نافذة لتقديم الموروث الشعبي للحفاظ على الهوية، وأن هناك مضمارين متطورين للهجن مؤخرا في محافظة مطروح.

آلية السباق المتطورة

وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أنه أحد مؤسسي الاتحاد المصري للهجن في عام 2002، بعد أن كانت الهجن غير معروفة في مطروح وجرى تعريف المواطنين ومشاركتهم، ثم إتاحة استخدام إنسان آلي للهجن ويحركه صاحبه من خلال سيارته بجوار السباق، مع وضع الهجن في أعمار معينة حتى لا يتسابق الهجن الكبير مع الصغير.

عدد أشواط المنافسة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، أن عدد أشواط الفترة الصباحية في سباق الهجن الثاني 20 شوطا، وفي الفترة المسائية 12 شوطا بإجمالي 32 في الفترتين.

انطلاق مهرجان الهجن الثاني

وانطلق مهرجان الهجن الثاني في مضمار سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح، بمشاركة 850 هجينا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، وسط زيارة من قبل قادة وزعماء عرب لدول الأردن والإمارات والبحرين والعراق لمدينة العلمين الجديدة.