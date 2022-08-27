«سمان الخير».. مبادرة جديدة لتشغيل الأرامل والأكثر احتياجا بالقليوبية

دشنت مؤسسة «الغفور الرحيم» الخيرية، بمركز الخانكة، في القليوبية، مبادرة جديدة مجانية لتشغيل الأرامل والمطلقات والشباب والأسر الأكثر احتياجاً في تربية وبيع «السمان»، لتوفير مصدر دخل لهم يعينهم على متطلبات المعيشة الصعبة ويوفر لهم حياة كريمة، ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تتبناها المؤسسة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً.

تشغيل السيدات المطلقات والأرامل والشباب

قال فتحي حرب رئيس مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية التابعة لمديرية التضامن بالقليوبية في بيان، على صفحة المؤسسة الرسمية بـ«فيس بوك»، إن المشروع يهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة بسوق العمل داخل مركز الخانكة خاصة، ومحافظة القليوبية بشكل عام، بتشغيل فئة السيدات المطلقات والأرامل والشباب أيضا، حيث إن المشروع الهدف منه مساعدة السيدة أو الأرملة أو المطلقة، وحفظ كرامتهن بكسب قوت يومهن بالحلال من عمل مشروع.

وأضاف، أنه سيصرف للمشاركين في المشروع كل الأدوات اللازمة من «بطاريات وسقايات وأعلاف بجانب السمان» مجاناً ليبدأ المشروع وستقوم المؤسسة بتسويق المنتج للمشاركين في المشروع، على أن يكون الربح الناتج عن تسويق وبيع السمان من حق المشارك وحده، حتى يتمكن من توفير كل متطلبات المعيشة لأسرته.

تلقي طلبات التشغيل من الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «حرب»، أنه منذ تدشين المشروع «تلقينا العديد من طلبات التشغيل من الأسر الأكثر احتياجا والأرامل للعمل بالمشروع، ويجري حالياً تجهيز كل الأدوات والآلات اللازمة وتسليمها لهم بعد فحص وبحث حالتهم من خلال فريق عمل المؤسسة للتأكد من أحقيتهم حتى يستفيد من المشروع وأرباحه الأسر المستحقه فعلياً».

وأوضح رئيس المؤسسة، أن المشروع غير هادف للربح بالنسبة للمؤسسة، مشيرا إلى أنه تم فتح منفذ لبيع السمان وبيض السمان بمقر المؤسسة، على أن يتم توجيه الأرباح الناتجه عن البيع لشراء روشتات الأدوية وإجراءات العمليات الجراحية للحالات المرضية وغير القادرة عن العمل، بجانب شراء وتوفير المخزون السلعي لـ«مطبخ الخير»، حتى يستكمل مسيرته في إطعام الطعام للحالات الإنسانية، بجانب الصرف على نشاطات المؤسسة الخيرية، التي تهدف في المقام الأول لستر الأسر وتقيهم شر العوز.