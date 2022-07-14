مخاوف من أزمة طاقة تضرب أوروبا.. والحكومات تطالب المواطنين بالترشيد

دعت دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام الماضية، جميع المواطنين إلى العمل على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والطاقة، ويأتي ذلك في محاولة لتخفيف أزمة نقص الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.

عمال مطار بوخارست يحركون حزام الأمتعة بالسير عليها

وفي رومانيا، دعت السلطات المواطنين إلى تقيل استخدام الطاقة، واستجاب المواطنون على الفور، حيث وصلت المساعي لتخفيض استخدام الطاقة إلى مستوى لا يمكن للمرء تخيله.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، مشاهد لمقطع فيديو تظهر أحد العمال بمطار «هنري كواندا الدولي» ببوخارست، وهو يقوم بتحريك حزام نقل الأمتعة بالسير عليه، وذلك في محاولة لتقليل استخدام الكهرباء تلبية لمطالب الدولة من أجل مواجهة أزمة الطاقة التي تشهدها معظم الدول الأوروبية فى فصل الشتاء، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

في مطار "هنري كواندا الدولي" في #بوخارست يحرك العمال حزام نقل الأمتعة بالسير عليه، والهدف تقليل استخدام الطاقة الكهربائية في #رومانيا.#شو_صار pic.twitter.com/wVQ57OIBu5 — خالد اسكيف (@khalediskef) July 14, 2022

أزمة طاقة ونقص الغاز في أوروبا

وفى ألمانيا، توقف ضخ الغاز الروسي خلال الأسبوع الجارى، وذلك لأعمال الصيانة الدورية في خط «نوردستريم 1»، حيث ساد القلق والتوتر بين الألمان من أن يستمر توقف ضخ الغاز الروسي حتى بعد انتهاء أعمال الصيانة تحديدًا مع دخول فصل الشتاء، حيث دعت أكبر شركة غاز إقليمية المواطنين فى ألمانيا لتوفير استهلاك الكهرباء ومواد الطاقة خلال الفترة المقبلة تحسبًا لحدوث أزمة طاقة عالمية.