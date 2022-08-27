جمال التهامي: مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية ثاقبة عندما دعا إلى حوار وطني في أبريل الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إذ كانت رؤية الرئيس السيسي هي أن تصل مخرجات الحوار الوطني لواقع فعلي يتم ترجمته على أرض الواقع، موضحًا أن الأحزاب السياسية أجرت حوارا وطنيا مع بعضها البعض، ومع الأمانات بالمحافظات، كي نصل لدرجة من الشفافية والجدية والتوافق العام حول محاور محددة لصالح المواطن المصري في النهاية، «نريد أن نصل به إلى ما يبتغيه رئيس الجمهورية والمواطن».

الحوار الوطني يضم كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية

وأضاف «التهامي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن الحوار الوطني يضم كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وكل قوى الشعب المصري، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح مجالات وإنجازات كثيرة في التعليم والصحة والمأكل والمشرب، مؤكدا أن مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم، والأحزاب السياسية هي البوتقة التي تنصهر فيها كل مطالب الجماهير بفضل تواجد أماناتها في جميع المحافظات.

مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تشكيل اللجان الفنية والفرعية

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أنه إذا تم تنفيذ الحوار الوطني طبقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يكون هناك حوار وطني ناجح، فالحوار الوطني أتاح مساحات مشتركة حول أولويات الوطن خلال المرحلة الراهنة، كما أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تشكيل اللجان الفنية والفرعية.