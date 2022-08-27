جامعة الأزهر تبدأ غدا تنسيق عدد من الفئات.. بينها الترجمة الفورية
كتب:
إسراء سليمان
11:27 م | السبت 27 أغسطس 2022
جامعة الأزهر
يبدأ تنسيق طالبات الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بالترجمة الفورية بجامعة الأزهر والشهادات المعادلة والمستنفذين غدا الأحد.
تنسيق جامعة الأزهر
ووافق الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق وذلك للفئات الآتية «المستنفذين ـ السنوات السابقة ـ المعادلات ـ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة ـ تخصص القراءات» وذلك بدءا من غدٍ الأحد الموافق 2022/8/28م وحتى يوم 2022/9/8م.