جامعة الأزهر تبدأ غدا تنسيق عدد من الفئات.. بينها الترجمة الفورية

يبدأ تنسيق طالبات الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بالترجمة الفورية بجامعة الأزهر والشهادات المعادلة والمستنفذين غدا الأحد.

تنسيق جامعة الأزهر

ووافق الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق وذلك للفئات الآتية «المستنفذين ـ السنوات السابقة ـ المعادلات ـ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة ـ تخصص القراءات» وذلك بدءا من غدٍ الأحد الموافق 2022/8/28م وحتى يوم 2022/9/8م.