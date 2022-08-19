تنسيق الأزهر 2022.. تعرف على رابط تسجيل الرغبات وموعد إعلان النتيجة

مع الإعلان عن رابط تسجيل رغبات جامعة الأزهر، اليوم، شهدت محركات البحث عمليات مكثفة على مدار الساعات القليلة الماضية لمعرفة كل تفاصيل تنسيق الأزهر 2022، وتسجيل الرغبات.

تسجيل رغبات جامعة الأزهر

وحول تسجيل رغبات جامعة الأزهر تمهيدًا لإعلان تنسيق الأزهر 2022، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، موعد تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية، وهو بعد غد الأحد.

وقال «الشربيني»، في بيان، إنه تقرر فتح باب تسجيل رغبات جامعة الأزهر للأقسام المختلفة من الثانوية الأزهرية «علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية» بجامعة الأزهر إلكترونيًا.

رابط تسجيل رغبات الأزهر

وفيما يتعلق بتنسيق الأزهر 2022، من المقرر إعلان نتيجته بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بجميع أقسامها، وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدّق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة، بهدف تمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل الرغبات، وذلك من خلال رابط تسجيل رغبات جامعة الأزهر.

ويبدأ تسجيل رغبات طلاب الأزهر بداية من بعد غد الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، ولمدة 5 أيام، عبر الرابط.