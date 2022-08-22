تنسيق الأزهر 2022.. رابط تسجيل الرغبات وموعد الانتهاء وإعلان النتيجة

أعلنت جامعة الأزهر منذ أيام، فتح باب تسجيل الراغبات في تنسيق الأزهر 2022، إذ بدأ تسجيل الرغبات أول أمس الأحد، وذلك لمدة 5 أيام، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، إذ يجري تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية.

تنسيق الأزهر 2022

وعن تنسيق الأزهر 2022، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب تسجيل رغبات جامعة الأزهر للأقسام المختلفة من الثانوية الأزهرية «علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية» إلكترونيًا، وذلك من خلال الدخول على رابط تنسيق جامعة الأزهر واختيار تبويب «اضغط هنا لتسجيل الرغبات» الذي يمكن الطالب من إتمام عملية التسجيل بسهولة من المنزل.

رابط تسجيل رغبات جامعة الأزهر

وفيما يخص تنسيق الأزهر 2022، يتم إعلان نتيجته بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بجميع أقسامها، وذلك بعد أن صدّق رئيس جامعة الأزهر على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ بهدف تمكين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل الرغبات، وذلك من خلال رابط تسجيل رغبات جامعة الأزهر.

إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022

ومن المقرر انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر، 25 أغسطس الجاري، وذلك بعد استمرار تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام بداية من الأحد 21 أغسطس، وبعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022.