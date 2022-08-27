مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار، وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل «ليبي ليبي» توافقي، على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.