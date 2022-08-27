حنان ماضي تبدأ حفلها في القلعة بأغنية «الهوى كداب»

صعدت الفنانة حنان ماضي لحفلها الغنائي، ضمن فعاليات الليلة الحادية عشرة من مهرجان محكى القلعة، على نغمات أغنيتها الشهيرة طلع الهوى كداب.

حنان ماضي: شكرا رجال الأوبرا

حنان ظهرت لجمهورها مرتدية طقما كاملا من اللون الأبيض في أول حفل مذاع لها بعد ارتدائها الحجاب.

ودخلت حنان في وصلة حب مع الجمهور، وشكرت مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، كما طلبت من الجمهور تشجيع وشكر جنود الأوبرا المصرية على جهودهم لخروج الحفل في أحسن صورة.

وكانت الليلة الحادية عشرة بدأت منذ ما يقرب من ساعة ونصف بفقرة غنائية خاصة للفنانة نسمة محجوب.

نسمة محجوب تشارك حنان ماضي في حفل المحكى

وتعد حنان ماضي، من أبرز المطربات اللاتي ظهرن على الساحة قبل نهاية الثمانينيات، وحققن شهرة واسعة في فترة التسعينيات، وقدمت عددا كبيرا من الأغنيات؛ أبرزها «عصفور في ليل المطر» و«شدي الضفاير» و«كان وكان» و«البحر بيضحك لي» و«ليلة عشق» و«شباك قديم» و«امبارح كان» و«عدى الهوى».