حنان ماضي تظهر في حفل مهرجان القلعة اليوم بـ«الحجاب»

يستقبل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، النجمة حنان ماضي، مساء اليوم، بصحبة فرقتها، لتقديم باقة متنوعة من أغنياتها الشهيرة التي طالما ارتبط بها الجمهور، وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

وتظهر حنان ماضي، على مسرح محكى القلعة، بغطاء الرأس «الحِجاب» الذي قامت بارتدائه مؤخرًا، وذلك بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها بسبب فيروس كورونا، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لها في شهر أبريل الماضي، وتأكيدها أن «الحِجاب» ليس له علاقة باقترابها من الاعتزال، ولكنه علاقة خاصة مع ربها.

ارتدت الحجاب بعد إصابتها بفيروس كورونا

وتعد حنان ماضي، من أبرز المطربات اللاتي ظهرن على الساحة قبل نهاية الثمانينيات، وحققن شهرة واسعة في فترة التسعينيات، وتقديمها عدد كبير من الأغنيات الناجحة، أبرزها «عصفور في ليل المطر»، «شدي الضفاير»، «كان وكان»، «البحر بيضحك لي»، «ليلة عشق»، «شباك قديم»، «امبارح كان»، «عدى الهوى».

اشتهرت بغناء «تيترات» المسلسلات في التسعينات

وحققت نجاحًا أكبر وشهرة واسعة، خلال مشاركتها في غناء «تيترات» عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل المال والبنون، حيث شاركت علي الحجار، في غناء تتر النهاية، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز، عبدالله غيث، يوسف شعبان، حنان ترك، تأليف محمد جلال عبدالقوي، إخراج مجدي أبو عميرة.

ومع علي الحجار، قدمت تتر مسلسل «اللقاء الثاني»، بطولة محمود ياسين، بوسي، تأليف نهى حقي، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج علية ياسين، وكانت تعتبر صوتًا جديدًا في ذلك الوقت قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي مسلسل الوسية، شاركت محمد الحلو، في غناء تتر النهاية، من بطولة أحمد عبدالعزيز، محمود حميدة، شيرين، محمد الدفراوي، عن سيرة ذاتية للدكتور خليل حسن خليل، سيناريو وحوار يسر السيوي، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

كما قدمت حنان ماضي، تتر مسلسل «قصة الأمس»، بطولة إلهام شاهين، مصطفى فهمي، ميرنا وليد، أحمد خليل، هبة مجدي، تأليف محمد جلال عبدالقوي، إخراج إنعام محمد علي.

كما قامت بغناء تتر مسلسل «على نار هادية»، بطولة إلهام شاهين، أبو بكر عزت، توفيق عبدالحميد، رشوان توفيق، حمدي الوزير، ألفت إمام، تاليف كوثر هيكل، إخراج عبدالعزيز السكري.