الليلة.. «الحياة» تنفرد بعرض حفل حنان ماضي ونسمة محجوب في «محكى القلعة»

تنفرد شبكة تليفزيون الحياة بالعرض الحصري لحفل النجمة حنان ماضي، الليلة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 30.

من المقرر أن تطرب النجمة حنان ماضي جمهورها وعشاقها بعدد كبير من أغانيها الشهيرة، مثل (شباك قديم، شدي الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر...) وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

برنامج نسمة محجوب

ويسبقها فاصل للفنانة نسمة محجوب وفرقتها تقدم خلاله مختارات من أعمالها الخاصة، منها (يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه؟، مستغربة، دوام الحال...) بجانب مجموعة من أشهر الأغاني الغربية ونخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

كما تستضيف قناة الحياة الناقد الفني مصطفى حمدي في بداية السهرة للحديث عن رأيه في مهرجان القلعة ورأيه في الحفلات السابقة، بالإضافة إلى الحديث بشكل مفصل عن حفلتي اليوم التي يغني بهما كل من حنان ماضي في أول حفل لها على خشبة مسرح القلعة، بالإضافة إلى الفنانة الشابة نسمة محجوب.

الحياة تنفرد بعرض حفلات محكى القلعة

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من النجوم بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، مثل هاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وهشام عباس، ونادية مصطفى، ونوال الزغبي، دينا الوديدي، فريق وسط البلد وغيرهم من نجوم ونجمات مصر والوطن العربي.