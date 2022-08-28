أبو العيون: يجب دعم وتشجيع القطاع الخاص بضمانات وحوافز كبيرة

دعا الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حاليا، بإطلاق مبادرة لمساعدة القطاع الخاص والمقترضين من البنوك في ظل التضخم، مع عدم زيادة سعر الفائدة في الوقت الحالي، كون أسعار الفائدة الحالية بها قدر كبير من التشوه، فأصحاب الدخول الضعيفة يتأثرون سلبا بارتفاع الأسعار بسبب التضخم، وقرارات الحماية الاجتماعية أطلقتها القيادة السياسية من أجل حماية الفقراء ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

المقترضون من البنوك يتأثرون سلبا من أزمة التضخم

وأضاف «أبو العيون»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المقترضين من البنوك يتأثرون سلبا من أزمة التضخم، ورفع أسعار الفائدة يخل بالمعطيات الحالية، موضحًا أن تحديد سعر الصرف يخضع لمجموعة من التغيرات العالمية والتأثيرات للخروج لسعر الصرف الفعال، ولا بد من زيادة قدراتنا من الصادرات لزيادة العملة الدولارية بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي في مصر، فالقطاع الخاص لن يحقق أي شيء الفترة الحالية لأنه متشائم ولا بد من تشجعيه ودعمه بضمانات وحوافز كبيرة.

يجب معالجة قانون الاستثمار والنظر للعيوب من أجل دعم القطاع الخاص

وأوضح محافظ البنك المركزي الأسبق، أنه يجب معالجة قانون الاستثمار والنظر للعيوب من أجل دعم القطاع الخاص: «الظروف الدولية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث كان في ينمو 7 و8 % قبل الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم، كما أن التضخم في البلاد مؤقت ويجب الحد منه عبر الانكماش وأن جزءا من التضخم تم استيراده من الخارج على خلفية الأزمة الأوكرانية».