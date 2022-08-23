بعد قرار البنك المركزي.. 3 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري

يحرص المواطنون على متابعة تغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت الفائدة، أصبحت الشهادات محل اهتمام العملاء لمعرفة أكثر الشهادات التي يصرف عليها عائد مميز.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل أفضل 3 شهادات الادخار ثلاثية في بنوك «الزراعي المصري، والأهلي، ومصر».

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة البلاتينية: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة البلاتينية: 14%

- صرف العائد: يصرف العائد شهريًا.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة.

- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري:

- فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- دورية صرف العائد:

يصرف العائد على الشهادة شهريًا يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة الادخارية.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- الاقتراض بضمان الشهادة: يسمح بالاقتراض بنسبة 80% من القيمة الاسمية للشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- شهادة القمة من بنك مصر:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.