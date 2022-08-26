لماذا اشترى البنك المركزي الذهب طوال 8 أشهر؟.. خبير اقتصادي يكشف السبب

عزز البنك المركزي المصري، من رصيد احتياطاته الدولية، عبر تنويعها بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية فبراير الماضي، وما تبعها من ضغوط على الصعيد العالمي.

البنك المركزي زاد من احتياطيات الذهب

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن أنّ الذهب زاد لدى البنك المركزي المصري منذ بداية العام الجاري على نحو ملحوظ، مشيرةً إلى أن «المركزي» يمتلك ذهباً قيمته 7.314 مليار دولار ضمن احتياطياته الدولية.

تطور ملحوظ طوال 8 أشهر

ورصد تقرير البنك المركزي المصري تطور احتياطي مصر من الذهب، على مدى 8 أشهر، بدأت نوفمبر الماضي، حيث كان «المركزي» يمتلك ما قيمته 4.222 مليار دولار من الذهب، قبل أن يتطور الرقم ليصبح 4.228 مليون دولار مع نهاية العام 2021 في ديسمبر الماضي.

ولفت التقرير، إلى أن احتياطي مصر من الذهب بلغ في فبراير من العام الجاري 6.907 مليار دولار، قبل أن يرتفع الرقم في مارس إلى 7.807 مليار دولار، ليستقر في الشهرين التاليين، عند مستوى 7.597 مليار دولار في أبريل و7.398 مليار دولار في مايو وصولا إلى 7.314 مليار دولار في يونيو الماضي.

مصر ثاني دولة عربية امتلاكًا للذهب

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن ترتيب مصر هو الثاني من بين الدول العربية امتلاكاً للذهب ضمن الاحتياطيات الدولية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك ذهباً نسبته 21.8% من احتياطاتها الدولية.

التنويع هدفه دعم العملة المحلية

عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال لـ«الوطن»، إنّ البنوك المركزية تسعى لزيادة احتياطاتها من الذهب في أوقات الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية، بهدف دعم عملاتها المحلية، من التقلبات التي تشهدها الأسواق بشكل عام، مشيراً إلى أن مصر لجأت إلى زيادة الذهب ضمن احتياطاتها بغرض دعم العملة.