البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021 /2022، ارتفاعًا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31,9 مليار دولار، مقارنة بنحو 31,4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 /2021.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أنَّ الفترة ما بين شهر أبريل إلى يونيو 2022، شهدت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل نمو 3%، لتسجل نحو 8,3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8,1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يونيو 2021

وأشار البيان، إلى أن تحويلات شهر يونيو 2022، سجلت نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه بنهاية يوليو الماضي، كشف البنك المركزي المصري عن وصول تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2021 /2022 إلى 29,1 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي 2.1%.

كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من شهر يوليو وحتى مايو 2020 /2021 نحو 28,5 مليار دولار، فيما تقدر التحويلات خلال شهر مايو 2022 بنحو 2,4 مليار دولار.