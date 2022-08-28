زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة «لوزون» الفلبينية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة «لوزون» الفلبينية، أمس السبت، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مركز الهزة على عمق 46 كيلومترا تحت سطح البحر

وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الهزة كان على عمق 46 كيلومترًا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 17.31 درجة شمالًا، وخط طول 120.83 درجة شرقاً.

الفلبين تقع في منطقة «حزام النار» النشيطة بالزلازل والبراكين

وفي 27 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من «دولوريس» الفلبينية، وشعر به سكان عاصمة البلاد «مانيلا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتقع الفلبين في منطقة «حزام النار» الواقعة في سواحل المحيط الهادئ وجزرها؛ حيث تنشط الزلازل والبراكين

وأشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن مركز الهزة كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي «دولوريس».

وفي 31 يوليو الماضي، أعلن «المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث»، إن الزلزال أثر على أكثر من 314 ألف شخص ووصل عدد القتلى إلى 10 أشخاص، فيما أصيب 375 شخصا.

وشهدت الفلبين في يوليو 1990، زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، واحد من أقوى الزلزال الذي ضرب الفلبين على الإطلاق، ما أسفر عن مصرع أكثر من 2400 شخص في جزيرة «لوزون» الواقعة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.