ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 10 أشخاص وإصابة 375 آخرين

لا تزال الفلبين تعاني من تداعيات الزلزال القوي الذي تعرضت له البلاد، يوم الأربعاء الماضي، فيما قال «المعهد البرتغالي للبحر»، إن 67.9 % من أراضي البلاد تعرضت لجفاف حاد.

وأثر الزلزال الذي تعرضت له الفلبين، يوم الأربعاء الماضي، على 314161 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب «مقاطعة أبرا» الواقعة شمال الفلبين صباح يوم الأربعاء الماضي، وتسبب في انهيارات أرضية.

كما تسبب الزلزال في اهتزاز المباني حتى العاصمة الفلبينية «مانيلا» التي تبعد عن المقاطعة بـ 300 كيلومتر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي

وقال «المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث»، في بيان، اليوم الأحد، إن الزلزال، أسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما أصيب 375 آخرين.

وأشار المجلس الفلبيني، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 17 كيلو متر.

وكانت «وكالة رصد الزلازل»، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي. وفي وقت سابق، قال «المجلس الفلبيني»، إن الزلزال تسبب في أضرار تقدر بنحو 687 مليون دولار في البنية التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، قال «المعهد البرتغالي للبحر»، أمس السبت، إن 67.9 % من أراضي البلاد تعرضت لجفاف حاد، و28.4% لجفاف شديد و3.7% لجفاف معتدل في يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

البرتغال: 5 مناطق ستظل في حالة تأهب بسبب ارتفاع الحرارة

وأشار «المعهد البرتغالي»، إلى أن 5 مناطق ستظل في حالة تأهب من المستوى البرتقالي، وهو ثاني أخطر مستوى على مقياس من 3 مستويات، حتى الأول من أغسطس المقبل، بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأمس السبت، أصدرت «الهيئة الوطنية للطوارئ »، تحذيرا من مخاطر نشوب حرائق بسبب انخفاض مستويات الرطوبة.