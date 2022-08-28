مصرع وإصابة 13 في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالهرم

اصطدم أتوبيس إحدى الشركات، بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في إحدى الطرق بمنطقة المنصورية بالهرم، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأسفر الفحص عن أن أتوبيس شركة اصطدم بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في الشارع، عقب نزوله من الطريق الدائري، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

أخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.