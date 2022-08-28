هايتي تؤجل بدء العام الدراسي الجديد لمدة شهر

أرجأت السلطات في جمهورية هايتي، إحدى دول البحر الكاريبي، بدء العام الدراسي الجديد لمدة شهر جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والارتفاع الكبير في الأسعار ونقص الوقود، وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان، أمس الأول الجمعة، إن العام الدراسي للعام الدراسي 2022-2023 سيبدأ يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر المقبل بدلا من 5 سبتمبر، فيما لم تذكر، سبب تأجيل العام الدراسي.

وكانت مجموعة من المعلمين، حثت في وقت سابق، وزارة التعليم في هايتي على تأخير بدء العام الدراسي، المقرر في 5 سبتمبر المقبل ، بسبب السياق الاجتماعي والاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.

معدل التضخم بلغ 29% في يوليو الماضي

وفي وقت سابق، أشارت بيانات «المعهد الهايتي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات»، إلى أن بلغ معدل التضخم في يوليو الماضي، بلغ 29%، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

وأشار المعلمون، إلى أن الظروف الصحية السيئة والفقر المدقع الذي تواجهه معظم الأسر بهايتي، أظهر نقص الدخل لتغطية شراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي والنفقات الأخرى.

معلمون: انخفاض قيمة العملة وغلاء المعيشة أدى إلى أسعار مستلزمات الدراسة

كما أشار المعلمون، إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة وانعدام الأمن المزمن، فضلا عن عنف العصابات في عدة مناطق من البلاد، أدى إلى أسعار الضروريات الأساسية ومستلزمات الدراسة.

وتكافح هايتي، للتعامل مع التضخم ونقص الوقود وانعدام الأمن، فيما استمرت أسعار المواد الأساسية بالارتفاع، ومنها اللوازم المدرسية.

بدوره، قال المنسق نقابة المعلمين الوطنية، كينسون دليس، إن سلطات بلاده لم تعلن عن أي إجراءات تحسن الأوضاع للعودة في ظروف أفضل إلى المدارس بعد شهر.

وفي وقت سابق،، شككت منظمة «المواطنين من أجل هايتي الجديدة» في إعادة فتح الفصول الدراسية في مواجهة الأزمة الوطنية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار النقل الجماعي 3 مرات.