الكويت تقرر تأجيل الدراسة بسبب كورونا: تنطلق تبدأ 6 مارس

قررت السلطات في الكويت، تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة التربية الكويتية، أنَّه سيجرى تأجيل الدراسة لمدة 3 أسابيع، على أن تبدأ في 6 مارس المقبل، بدلا من 13 فبراير الجاري.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة التربية بالكويت، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، إلى 6 مارس المقبل، بعد الإجازة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج، وفقًا لصحيفة الرأي الكويتية.

وأضافت وزارة التربية الكويتية، أنَّه سيجرى تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، منوهة إلى أنَّها ستصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة.

تأجيل الفصل الدراسي الثاني سابقة في تاريخ وزارة التعليم الكويتية

وأوضح مصدر تربوي أنَّ قرار تأجيل بدء الدراسة في الكويت، سابقة في تاريخ الوزارة، قائلًا إنَّ الوزارة عانت من ظاهرة الغياب قبل الإجازات الرسمية وبعدها معربا عن أمله في عبور موجة كورونا الحالية بسلام.

وبقرار تأجيل الدراسة فى الكويت، تكون وزارة التربية الكويتية منحت المدارس الحكومية إجازة شتوية طويلة الأمد، تجاوزت الشهرين في بعض المراحل، إذ بلغت في قسم من المرحلة الابتدائية 76 يومًا، منذ تعطيل طلابها في 20 ديسمبر الماضي، وحتى عودتهم في 6 مارس المقبل

ترحيل اختبارات نهاية العام لـ12 يونيو

وأوضحت مصادر، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية، أنَّ ترحيل بداية الفصل الثاني سيترتب عليه تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس.

كما سيجرى ترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلبة المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلا من فبراير، ومن المقرر تغيير الخطط الدراسية ومواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن تبدأ اختبارات نهاية العام 12 يونيو المقبل بدلًا من نهاية مايو وفق التوقعات.