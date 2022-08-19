يبحث الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وأولياء أمورهم عن، خريطة العام الدراسي الجديد بعد قرار تأجيل الدراسة، الذي صدر أمس من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير الدولة لشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تقدمه موقع وجريدة «الوطن» نستعرض إليكم خريطة العام الدراسي الجديد.

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، سيكون موافق يوم السبت 1 من شهر أكتوبر لعام 2022، وذلك بالنسب لجميع المدارس سواء كانت الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

بالإضافة إلى أن الوزير قرر أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، هو أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولي».

خريطة العام الدراسي الجديد بعد قرار تأجيل الدراسة

- الدراسة مدتها ستكون 35 أسبوعًا.

- مدة الفصل الدراسي الأول 98 يومًا.

- مدة دراسة الفصل الثاني 96 يومًا.

- وذلك بعد حذف أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

- إجازة منتصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023.

- تنتهي إجازة منتصف السنة يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، لمدة أسبوعين.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

تأجيل بدء العام الدراسي الجديد

وجاء قرار تأجيل بدء العام الدراسي حرصًا من قبل، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوحيد مواعيد بداية السنة الدراسية الجديدة 2022/2023، بين مختلف أنواع المدارس، والتعليم الأزهري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ما كان من المقرر أن العام الدراسي الجديد 2022/2023 سيبدأ من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، وهذا وفقًا للخريطة الزمنية التي كشفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.