السلطات الروسية تخمد 70 حريقا على مساحة 56338 هكتارا

أخمدت السلطات الروسية، أمس السبت، 70 حريقًا على مساحة 56338 هكتارا «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، فيما أشارت اللطات إلى تسجيل أكبر مساحة من الحرائق في جمهورية «كومي» الواقع غربي «جبال الأورال»، «38 حريقا على مساحة 17628 هكتارا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إعلان الطوارئ في «منطقة خاباروفسك» بسبب حرائق الغابات

وفي 7 يوليو الماضي، أعلنت السلطات الروسية، حالة الطوارئ في «منطقة خاباروفسك» أقصى شرق روسيا بسبب حرائق الغابات الشديدة، وقال حاكم المنطقة ميخائيل ديجتياروف في ذلك الوقت، إن الوضع صعب، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن موسم الحرائق بدأ في 54 منطقة في البلاد، مضيفة في ذلك الوقت، إن المتخصصين يراقبون وضع الحرائق في البلاد، .

وفي عام 2021، أظهر نظام المراقبة عن بعد التابع للوكالة الروسية للغابات، أن إجمالي مساحات الحرائق في روسيا، بلغ رقما قياسيا منذ بداية القرن الحالي حيث أتت النيران على 18.2 مليون هكتار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.