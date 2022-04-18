روسيا تخمد حرائق الغابات وتفشل في توسيع رأس جسر على نهر «سيفيرسكي دونتس»

أخمدت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، نحو 143 حريقا في الغابات على مساحة 4785 هكتارا «الهكتار يساوي 10000 متر مربع»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، في بيان، إن 48 حريقا في الغابات الروسية على مساحة 3082 هكتارا، تم إخمادها بنشاط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تركز الحرائق في منطقة خاكاسيا

وأشارت الهيئة الروسية، إلى أن معظم الحرائق تركزت في منطقة خاكاسيا، وهناك 4 حرائق على مساحة 1175 هكتارا.

وفي إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «أوديسا»، سيرهي براتشوك، على حسابه بـ«تليجرام»، إنه من المرجح أن تقصف القوات الروسية مدينة «خيرسون»، الواقعة جنوب أوكرانيا، بصواريخ جراد وتتهم القوات المسلحة الأوكرانية بذلك.

وأضاف «براتشوك»، أن الهدف الرئيسي هو إجراء استفتاء زائف في منطقة «خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى فشل القوات الروسية، في توسيع رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر «سيفيرسكي دونتس»، وتهيئة الظروف للانتشار السريع للقوات.

المدعي العام الأوكراني: 580 مشتبهًا به في القضية المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني، أنه يوجد بالفعل 580 مشتبهًا به في القضية الرئيسية المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وسجلت السلطات الأوكرانية، 6999 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي، منها 6800 جريمة تتعلق بخرق قوانين وأعراف الحرب، و43 جريمة تتعلق بالتخطيط والاستعداد لشن حرب عدوانية والإعداد لها، و 9 جرائم تتعلق بالدعاية للحرب و 147 جريمة أخرى.

من جانبها، أعلنت «طوكيو» أنها لا تستبعد مشاركة «موسكو»، في الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة الـ20 ، عبر الإنترنت، وأوضح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في اجتماع لجنة برلمانية، أن إندونيسيا، رئيسة المجموعة، أرسلت دعوات إلى جميع البلدان للمشاركة في هذه المجموعة.

بدورها، أشارت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل، وذلك بهدف خدمة مصلحتها الجيوسياسية الخاصة ومصنعي الأسلحة الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.