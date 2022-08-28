إقبال من المصطافين على شواطئ مطروح وإشغالات الفنادق 100% «صور»

تشهد جميع شواطئ مطروح إقبالا من المصطافين على الشواطئ المفتوحة على البحر المتوسط، وكذلك الشواطئ الداخلية المحاطة بالألسنة الصخرية، والحواجز والمحاطة بالخلجان، في ظل استقرار الأحوال الجوية علي مختلف الأنحاء بنطاق المحافظة، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة على البحر والاستحمام في الشواطئ.

شواطئ مطروح الفيروزية

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن شواطئ مطروح من أجمل شواطىء العالم لما تتمتع به من طبيعة خلابة في درجات ألوان البحر، والمياه الفيروزية الصافية والرمال البيضاء الناعمة، والشواطئ البكر النظيفة صديقة البيئة، والتي يتم الحفاظ عليها من أهلها والعاملين عليها ومتابعة المسؤولين عن الشواطئ لها، مع العناية بها وتجهيزها قبل بدء موسم الصيف سنوياً من مجالس المدن، ما ينعكس على الإقبال غير العادي الذي تشهده مطروح في المصيف والزحام على الشواطئ على مدار الموسم.

خدمات على شواطئ مطروح

وأضاف محافظ مرسى مطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك اهتمام بالخدمات على الشواطئ من إنشاء دورات مياه والدفع بغطاسين متخصصين، من خلال التعاقد مع شركة غطس لخدمات الشواطىء لحماية المواطنين حالة حدوث أي مخاطر وعدم استقرار أحوال البحر، مع وجود كافتيريات وأماكن مخصصة للأسر وألعاب للأطفال وأسعار مناسبة لتأجير الشواطئ، فضلا عن خدمات أخرى متنوعة، إضافة إلي زيادة ضح مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح وزيادة المواد التموينية، وزيادة الوقود بمحطات البنزين المنتشرة بطول طرق مطروح والمدن من الداخل.

انتعاشة شواطئ الساحل الشمالي

وأشار إلى أن شواطئ الساحل الشمالي في حالة انتعاشة ونسبة الإشغالات على مستوى الفنادق والقرى السياحية على مستوى المحافظة سجلت 100%، ولا يزال التوافد من المصطافين على مطروح حتى نهاية موسم الصيف.