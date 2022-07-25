شواطئ مطروح تفتح أبوبها للمصطافين.. اعرف أرخص أسعار الدخول

يقبل المصطافون على شواطئ مطروح خلال الأيام الحالية في ظل التوافد على المصيف من مختلف مدن ومحافظات مصر، هربا من حرارة الجو في القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد والتي تصل إلى 42 درجة في أسوان وقنا والأقصر، لتستقبل المحافظة أعدادا غفيرة من الزائرين قادمين للاستمتاع بالأجواء اللطيفة على البحر، والاستحمام وزيارة الأماكن السياحية المختلفة التي تتميز بها مطروح.

شواطئ مطروح.. اعرف الأسماء

وتمتد شواطئ مطروح حسب اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، وذلك من المنطقة الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح وهي شاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم، وشاطئ روميل، وشاطئ الفيروز، وشاطئ باب البحر، وشاطئ النخيل 1 والنخيل 2، وشاطئ الباسنت وشاطئ مطروح العام، وشاطئ مبارك، وشاطئ العوام، وشاطئ الليدو، وشاطئ البوسيت، وفي غرب مرسي مطروح عدة شواطئ شهيرة منها شاطئ الغرام، وشاطئ كليوباترا، وشاطئ المروة، والشواطئ الجديدة المطلة على كورنيش مطروح بامتداد 9 كيلومترات من بورتو مطروح وحتى القصر، وشاطئ ام الرخم وشاطئ بلوبيتش وشاطئ زمردة وشاطئ لؤلؤة، وشاطئ عجيبة.

أسعار شواطئ مطروح

وأكد محافظ مطروح، أن شواطئ مرسي مطروح 95% منها مفتوحة للجميع دون أية رسوم، بينما يوجد منها برسوم بسيطة تحصل لتقديم خدمات على هذه الشواطئ مثل شاطئ عجيبة تذكرة الدخول بسعر 5 جنيهات، وشاطئ روميل تذكرة الدخول بسعر 5 جنيهات، وشاطئ الغرام وهو مستأجر من القطاع الخاص وتذكرته حوالى 50 جنيها وتشمل الدخول والشماسي والكراسي وبه خدمات عديدة بعد أن طورته المحافظة على أحدث طراز سياحي، يستمتع فيه جميع الزائرين بالمطاعم والكافتيرات والمسرح وغرف خلع الملابس والأدشاش وباركينج للسيارات وانقاذ.