«التموين»: 6660 جنيها سعر الطن للأرز رفيع الحبة و6850 للعريض

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن سلعة الأرز تعبتر واحدة من أهم السلع الاستراتيجية على بطاقة التموين، مثلها مثل الزيت والسكر تماما، وبالنسبة للأرز تم تشكيل لجنة عليا بقيادة وزير التموين لتداول الأرز المحلي وتوريده موسم 2022، مثل منظومة توريد القمح المحلي التي نجحت وتم تجميع حوالي مليون طن قمح والموسم ممتد حتى 31 أغسطس من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من الأرز تصل لمليون ونصف فدان من الأرز، والمستهدف أن كل فدان ينتج من 3.5 لـ4 طن أرز.

مليون وصف طن شعير مستهدف

وأضاف معاون وزير التموين خلال حديثه بمداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أن من المتوقع أن يورد كل فدان منزرع من القمح طنا من الأرز على الأقل، ويكون المستهدف مليون ونصف طن شعير يتم توريده للوزارة كحد أدنى في الفترة من 25 أغسطس حتى 15 ديسمبر، وبالنسبة للتسعير وزير التموين مع وزير الزراعة تم وضع سعر مغري جدا للفلاح المصري.

توريد الأرز في 56 نقطة

وتابع معاون وزير التموين أنه على الفلاحين المصريين توريد الأرز في 56 نقطة توريد بالمحافظات المشهورة بزراعة الأرز مثل الشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وهي المحافظات التي يكون عليها إقبالا بالإضافة لمحافظة البحيرة.