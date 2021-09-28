تحرير 40 محضرا لمزارعين حرقوا قش الأزر في الشرقية

أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن اللجان المشكلة لمتابعة ورصد حالات حرق قش الأرز بالأراضي الزراعية، وعلى جسور الترع، تعمل على مدار اليوم، وأسفرت عن تحرير 40 محضرًا للمزارعين المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية يوجه بالتصدي لظاهرة السحابة السوداء

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يأمر بإزالة الإعلانات غير المرخصة من المدن

واستعراض المجلس التنفيذي، موقف إدارة منظومة الإعلانات بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لتعظيم موارد الدولة، ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات متابعة الإعلانات، والتأكد من الالتزام بالمدن المحددة للإعلان والمدة المخصصة له حفاظًا على المال العام، وكذلك إزالة الإعلانات غير المرخصة واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.