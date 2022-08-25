«التموين» تحظر تخزين الأرز في مواقع غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بحظر تخزين الأرز الشعير المحلي لموسم حصاد العام الجاري 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة.

اعتماد مواقع تخزين الأرز

وأوضح وزير التموين في قراره، أنه يجب أن تكون مواقع تخزين الأرز معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأنه يجوز التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجل اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقا للمواصفات القياسية التي تحددها الهيئة.

وحذر وزير التموين من عقوبة ضبط كميات من الأرز الشعير المخزن في مواقع غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء باعتبارها سلع غذائية مجهولة المصدر.

موسم حصاد الأرز الشعير لموسم 2022

تجدر الإشارة إلى أن موسم حصاد الأرز الشعير لموسم 2022 بدأ اليوم الخميس 25 أغسطس ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، إذ يورد الفلاحون الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تلتزم الهيئة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، مع تشكيل في كل نقطة استلام لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء، ومندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة «شركات المضارب والبنك الزراعي المصري»، وذلك بالأسعار التالية:

- سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيه.

- سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها.

فيما ألزمت وزارة التموين مزارعي الأرز على توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، مقرة عقوبة في حالة امتناع المزارع عن التسليم بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، مع عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز، فضلا عن اعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.