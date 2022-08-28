رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني وموعد التنسيق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، واحدة من عبارات البحث التي كثر تداولها عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يحرص قطاع عريض من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح من الدور الأول، للحصول على الرابط لمعرفة النتيجة بعد ظهورها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالعملية التعليمية التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

ووفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني متاح الآن على موقع الوزارة على الإنترنت، الذي يمكن الطلاب من الحصول على النتيجة، وكل ما يتطلبه الأمر هو إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023

ووفقًا لما أعلنه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، فإن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينطلق الشهر المقبل تحديدًا في النصف الأول من سبتمبر.

ويستطيع الطالب بعد حصوله على درجات النجاح في الدور الثاني والشهادة الفنية، أن يستخدم معامل التنسيق الإلكتروني في تسجيل الرغبات، إذ يتاح لكل طالب 75 رغبة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة، وذلك في حال فتح باب التسجيل.

وانطلق الأربعاء الماضي الموافق 24 أغسطس الجاري، بدء تقديم طلبات التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، التي تستمر لمدة أسبوع وحتى يوم 31 أغسطس الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.