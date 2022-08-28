نائب رئيس «القومية للتأمين»: مصر من الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية

قال محمد سعودي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التأمينات الاجتماعية نوع من الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، وكان يجب عليها أن تشارك العرب في تجربة الإصلاح التي قامت بها الهيئة في عام 2019.

الأنظمة العربية مُستقاة من النظام المصري

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «الأنظمة العربية مُستقاة من النظام المصري، وجرى تنظيم ملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ويشارك فيه نخبة من العاملين في التأمين الاجتماعي من منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الدولي».

المؤتمر تحت رعاية هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التضامن

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «المؤتمر يقام تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والاتحاد المصري للتأمين، ويناقش التحديات الخاصة بالاستدامة المالية للمعاشات».

العامل الأساس في عملية الاستدامة استثمار أموال التأمين

وأشار «سعودي»، إلى أن العامل الأساس في عملية الاستدامة استثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكلما كان هناك إمكانية للاستثمار كلما جرى استدامة النظام، بالإضافة إلى الدراسات الاكتوارية لمعرفة التركيبة السكانية ونسبة الإناث والذكور ونسبة التغطية وغيرها، كما طرح المؤتمر الاستثمار في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.