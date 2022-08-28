السجن 3 سنوات لموظفة وعامل أشعلا النار في مكتب توثيق مرور الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق، وعامل التأمينات الاجتماعية بنفس المكتب، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، لاتهامهم بإضرام النيران في غرفة الحفظ بمكتب التوثيق، لرغبة الأولى في الانتقام من أحد زملائها في العمل لتسببه في نقلها إلى مكتب آخر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

انتقام الموظفة من زميلها

تعود أحداث القضية رقم 17814 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 1240 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بنشوب حريق في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وتبين من التحقيقات التى أجرتها المباحث بأن الموظفة والعامل قاما بإضرام النيران في لرغبة الأولى في الانتقام من أحد زملائها فى العمل لتسببه في نقلها للعمل بمكتب آخر .