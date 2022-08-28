اليابان تعلن ضخ 30 مليار دولار لتحسين البنية التحتية في إفريقيا

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ الدول السبع الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ أسابيع عن مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية التي يجمع فيها نحو 600 مليار دولار؛ لضخها في البنية التحتية في العالم وسيكون لأفريقيا نصيب كبير منها.

اليابان تخصص 30 مليار دولار لضخها في إفريقيا

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «اليابان هي الأخرى أعلنت عن 30 مليار دولار؛ لضخها في القارة الإفريقية خلال 3 سنوات»، مشيرًا إلى أنّ الأجندة الإفريقية واضحة ومشروعاتها محددة وعرضها الرئيس السيسي في قمة تيكاد السابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ «تيكاد 8» تبحث آليات التطبيق، لافتًا إلى أنّ المحاور التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته بالأمس «إفريقية - إفريقية»، إذ تطلب مصر من اليابان أن تساعد إفريقيا لجعلها أكثر استقلالية وقدرة على النجاح.

الغذاء.. أول وأخطر محور للقارة الإفريقية

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ أول وأخطر محور هو الغذاء خاصة أنّ إفريقيا قارة بكر وتمتلك موارد كبيرة، كما أنّها قارة شابة لا تمتلك غذاء، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلان، الأول توفير سلاسل إمدادات مستقرة بأسعار جيدة، إضافة إلى وجود استثمارات يتم دعمها من الجانب الياباني لكي تزرع أفريقيا غذاءها وهو ما يحتاج إلى تمويل.