اتحاد العمال: القيادة السياسية مهتمة بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن استضافة مصر لوزراء التنمية المحلية الأفريقية المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية بحضور وفود 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز علاقتها بالدول الأفريقية من منظور تنموي قائم على تبادل المعارف والمماراسات والخبرات.

حياة كريمة تفتح المجال لتنفيذ مشروعات في أفريقيا

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن نجاح مصر في مبادرة حياة كريمة التي طرحتها الرئاسة تمثل نموذج للتحول الريفي الأفريقي، ويمكن أن تفتح المبادرة مجالا للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات متشابهة في الدول الأفريقية، وهذا بخلاف تبادل التجارب بين مصر والدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة التي تتمثل في الحد من زيادة النمو السكاني ومعالجة العشوائيات ومنظومة المخالفات الصلبة والتغيرات المناخية والمنظومة الصحية بما يؤدي إلى تطوير المدن الأفريقية.

فرص عمل للشركات المصرية

وأضاف «المهيري»، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية، وذلك لإتاحة فرص عمل للشركات المصرية، ويؤدي إلى تحقيق حياة كريمة لكل مواطن أفريقي.