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«عمال مصر» يكلف اتحاد المنيا بمتابعة ضحايا حادث «لقمة العيش» بالمحافظة

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حسام حربى
12:16 م | الأحد 07 أغسطس 2022
اتحاد العمال

اتحاد العمال

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، بخالص العزاء في شهداء لقمة العيش في حادث محافظة المنيا، الذي وقع صباح اليوم، داعيا للمتوفين بالرحمة، وللمصابين بسرعة الشفاء.

متابعة ومعرفة أسباب حادث المنيا

وأعلن اتحاد عمال مصر في بيان له، عن تكليف حسام الدين محمد أمين عام اتحاد محلي عمال محافظة المنيا التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمتابعة الحادث ومعرفة الأسباب، والتواصل مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم لهم في الحصول على تعويضاتهم.

كما طالب الاتحاد من جهات التحقيق سرعة التحقيق في الحادث ومعرفة أسباب وقوعه.

مصرع 8 عمال وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين

وتسبب حادث المنيا في مصرع 8 عمال وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين وقع على محور سمالوط شمالي محافظة المنيا، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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