نقيب الزراعيين: الأشجار المثمرة بدلا من الخشبية لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، إذ احترق عدد كبير من الغابات وجفّت الأنهار في أوروبا، واتخذت الدولة المصرية إجراءات استباقية عدة لمواجهة هذه التغيرات، وكانت هناك مبادرة لـ«رئة جديدة» من أجل تحسين جودة نقاء الهواء في عواصم المحافظات، وتم إطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

زراعة أشجار من خلال خريطة محددة

وأضاف نقيب الزراعيين، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نحن لا ندشن مصنعا، بل ننتج أشجارا تتولى الأجهزة المعنية زراعتها من خلال خريطة محددة، ومن ثم فإن التوجه الجديد هو زراعة أشجار مثمرة لإحلالها محل الأشجار الخشبية في بعض المناطق».

لدينا غازات احتباس حراري وانبعاثات كربونية

وتابع نقيب الزراعيين: «لدينا غازات احتباس حراري وانبعاثات كربونية، وبالتالي فإن الأشجار تمتص غازات الاحتباس الحراري وتخرج لنا الأكسجين، وهذا هو هدف المبادرة من أجل تنقية هواء القاهرة وعواصم المحافظات».

وأشار الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إلى أن مصر فيها 35 مليون شجرة خشبية تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبالتالي فإن الأفضل هو ري الأشجار المثمرة وزراعتها بدلا من ري الأشجار الخشبية.