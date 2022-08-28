«العدل جروب» تبدأ إعادة بناء استوديوهات شبرامنت: «رب ضارة نافعة»

أعلنت شركة «العدل جروب» في بيان صادر اليوم، إعادة بناء أستوديوهات العدل بـ«شبرامنت» بعد تعرضها لحادث أدى إلى احتراقها بالكامل منذ عدة أيام بشكل مفاجئ أدى إلى خسائر كبيرة.

اجتمع اليوم المنتج جمال العدل ومهندس الديكور فوزي العوامري، ومجموعة من مهندسي الديكور لوضع خطة عاجلة لإعادة بناء الاستوديوهات وعودتها للعمل مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

جمال العدل: إعادة بناء الاستديوهات بشكل حديث

وقال المنتج جمال العدل إنَّ «ربّ ضارّة نافعة لأننا سنعيد بناء الاستوديوهات بشكل حديث يليق بالدراما المصرية والعربية، وسنسعى في أسرع وقت لإعادة الاستوديوهات للعمل مره أخرى حفاظاً على حقوق العاملين والموظفين باستوديوهات شركة العدل جروب».

حريق استوديوهات شبرامنت

كان قد نشب حريق كبير منذ عدة أيام في استوديوهات العدل بمنطقة «شبرامنت» أدت إلى خسائر كبيرة واستمر الحريق لعدة ساعات حتى تمكّنوا من إطفائه والسيطرة عليه مرة أخرى.

وبدأ المنتج جمال العدل مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «عالزيرو» الذي يقدم بطولته الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم ويكتبه السيناريست مدحت العدل وإخراج محمد العدل.