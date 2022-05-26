جمال العدل يؤكد انفراد «الوطن»: عبلة كامل لن تعود للفن

تواصلت حالة الجدل بشأن الفنانة عبلة كامل، بعد اختفاءها عن الساحة الفنية تمامًا، قبل 4 أعوام تقريبًا، وسط تداول أنباء متضاربة حول اعتزالها للفن، مقابل نفي المقربين منها، ومن بينهم الفنان أحمد كمال، زوجها السابق، الذي نفى ما جرى تداوله بشأن اعتزالها.

أسبابٌ متفاوتة، كان يُطلقها أحمد كمال من آنٍ لآخر حول أسباب اعتزال عبلة كامل، مرة أنها متخوفة من جائحة فيروس كورونا، ولا ترغب في الخروج والتواجد بأماكن مزدحمة، أو أنها لا تجد الورق المُناسب الذي يجذبها للعودة مُجددًا، أو أنها فضلت الابتعاد، وستتواجد في الوقت الذي تراه مناسبًا لها.

جمال العدل: عبلة كامل لن تعود للتمثيل مرة أخرى

وخرج بعدها، المخرج جمال العدل، ليؤكد ما انفردت به «الوطن»، باعتزال عبلة كامل، إذ قال صاحب شركة «العدل جروب» في تصريحات تليفزيونية: «عبلة كامل لن تعود إلى التمثيل مرة أخرى، حيث تواصلت معها قبل فترة للتعاون في مشروعٍ فني، إلا أنها اعتذرت عن التواجد في أي مشاريع فنية».

تفاصيل اعتزال عبلة كامل

يذكر أنّ «الوطن»، نشرت وفقًا لمصادر خاصة، قبل عامين، أنّ الفنانة عبلة كامل قررت إنهاء مشوارها الفني، من خلال ابتعادها عن التمثيل وإعلان اعتزالها للدائرة المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم».

وعلمت «الوطن» وقتها أن أحد المخرجين الذين تعاون مع عبلة كامل سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزءاً جديدًا من «سلسال الدم»، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.