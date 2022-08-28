موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح.. «هواية تحولت إلى تجارة»

لم يكن يعرف الكثير، الوجه الآخر لصيد الطيور المهاجرة القادمة من دول أوروبا وآسيا إلى مصر عبر سواحل البحر المتوسط في طريقها إلى دول إفريقيا، خلاف متعة الصيد والتي تشتهر بـ«هواية الملوك»، بأنها من الهوايات التي تحولت إلى تجارة لبيع وشراء الطيور الحية والمذبوحة.

مواعيد موسم صيد الطيور المهاجرة

ويبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة في مصر في شهر أغسطس حسب فتحي إبراهيم من صيادي الطيور بمطروح، مستكملا لـ«الوطن»، أن الموسم يمتد حتى شهر أكتوبر، ويتم الصيد في العديد من الأماكن بداية من المناطق المطلة على البحر، وعلى البحيرات وسبخات المياه المالحة، وحتى داخل الصحراء في الجناين ووسط الأشجار.

هواية صيد الطيور المهاجرة

ويهوى البعض صيد الطيور المهاجرة وينفقون عليها مبالغ طائلة إذ يستخدمون بنادق عالية التكلفة، بغرض المتعة في الصيد والمكوث في رحلة الصيد لفترة بصحبة الأصدقاء طبقا لرجب المالكي صياد طيور في محافظة مطروح، لافتاً إلى أن هناك فئة أخرى تصطاد الطيور بغرض الأكل منها يومياً هم وأسرهم، ويصطادون بأقل التكاليف من خلال نصب الشرك «شباك الصيد» على الأشجار الكبيرة في جناين الزيتون والتين، وملاطش الشباك الطويلة على المناطق الواقعة في مواجهة البحر لصيد أنواع معينة من الطيور، لتتحول الهواية إلى تجارة لدى البعض.

وتابع: «ويستيقظون يومياً من شروق الشمس لممارسة الصيد ويذبحون الطيور ويتناولونها مع الأرز أو يطهونها بعدة طرق منها الشوي على الفحم، ويعتمدون عليها كمصدر غذائي لهم وأبنائهم منذ انطلاق موسم الصيد وحتى نهايته وينتظرونه من العام للعام».

أشهر الطيور المهاجرة

وتتعدد أنواع الطيور المهاجرة وتتنوع أحجامها الكبيرة والصغيرة، كما يختلف مذاقها حسب عبدالله طويلة من صيادي الطيور بمطروح لـ «الوطن»، منها «الشهبة والأوز والبط والسمان والقمري والنغاق وأبو صفير والشحيم والدبسي» وغيرها من الأنواع الكثيرة.

الصيد متاح للجميع

وأكد فرج مصطفي المحامي لـ«الوطن»، أن صيد الطيور المهاجرة متاح للجميع وينظمة القانون عبر وزارة البيئة ويتم استخراج تصاريح للصيد من خلال محافظة مطروح بإدارات البيئة لأنواع معينة للطيور، ويجري تنفيذها ومعمول بها منذ سنوات.